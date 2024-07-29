شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من مركز المناخ لمزارعى الذرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن محصول الذرة الموسم الحالى من أكثر المحاصيل التى ظهر بها مشاكل في النمو أو بعض الأمراض المستجدة، مثل عفن الساق البكتيري وغيره، بالإضافة إلى زيادة في الكيزان الفارغة من الحبوب أو الصفوف غير المكتملة وغير المتناسقة نتيجة فشل الإخصاب.

وينصح فهيم باتباع عدد من التوصيات حتى لا تحدث مشاكل في الإخصاب وتتكون كيزان ناقصة حبوب أو مهاجمة دودة الحشد للذرة.



وكانت التوصيات كالتالى:

1- تقريب فترات الري بيومين أثناء الموجة شديدة الحرارة على أن يكون الري في الصباح الباكر قدر الإمكان.

2- في مرحلة طرد الشعيرة (التزهير) والإخصاب من أنه فى حال أعقب هذه الفترة 6 أيام متتالية الحرارة أعلى من 38° م أو 4 أيام أعلى من 40° م لا بد من التدخل بالرش بالكالسيوم بورون في الأراضي الجديدة (البيفوت) أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم مع الري بالعمر في الأراضي القديمة أو نترات كالسيوم لو الري بالتنقيط .

3- فى مرحلة الطور اللبني فينصح بإضافة من 8 إلى 10 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري (الغمر) أو 4-5 كجم تنقيط وهي إضافة مهمة لزيادة حجم الحبة وابيضاض لونها ولمدة ريتين متتالتين في الطور اللبني للحبوب .

4- الذرة المتأخرة أهم آفة على الإطلاق حالياً هي دودة الحشد ولا يجب أبدا أن تقوم بعمل جيل كامل على الذرة في حقلك .

- المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ).

- المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة.

- الرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

- استخدام المبيدات مع ماء الري ودي مهمة لمكافحة كمان حشرة المن خاصة وقت ظهور السنابل .

5- خصوص عفن الساق البكتيري (عفن القلب والبلعوم وغيره) فى حال كانت الإصابة متسعة لا بد من إضافة هيدروكسيد نحاس فى برميل مع الري ومعه مانكوزيب ضروري جداً.