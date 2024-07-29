برلماني : حملة "إيد واحدة" تساهم في تخفيف العبء عن كاهل مليون ونصف مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود المبذولة من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، في إعادة تقديم العمل الأهلى بشكل جديد ومتطور يتوافق مع توجهات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حملة إيد واحدة كانت نتاج للتعاون المثمر بين المجتمع الأهلى ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف إلى تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأشار "محسب"، إلى أن الحملة تستهدف توفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة، وتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون، حيث من المقرر توزيع الكراتين الغذائية طوال مدة الحملة، مؤكدا أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بواقع المجتمع.

وأكد "محسب"، أن التحالف الوطنى وحياة كريمة أصبحا ذرعا الدولة لتحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بعيدا عن الأداء النمطى الذي عملت به مؤسسات المجتمع المدنى على مدار عقود سابقة، لافتا إلى أن المجتمع الأهلى الأن يلعب دورا مهما في تقديم الدعم المادي والخدمي فضلا عن التوعية والتثقيف والسعي نحو تمكين المرأة والشباب.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الجهود المبذولة من جانب التحالف الوطني من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، وخلق نموذجاً يحتذى به للعمل التطوعي والتكاتف المجتمعي، وهو ما يعكس حرصهم على تعزيز المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع وتعزيز الأنشطة التطوعيةـ، ليصبح العمل الأهلى أحد ركائز الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة.