شكرا لقرائتكم خبر عن %76 من القراء يطالبون بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.

وأيد 76% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، بينما عارض 24% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.