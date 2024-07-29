شكرا لقرائتكم خبر عن بلغ عن المخالفين.. أرقام شكاوى عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أرقام الطوارئ لاستقبال البلاغات الخاصة بتعريفة الركوب بسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية نطاق المحافظة، وذلك في حال عدم التزام السائقين بالتعريفة المحددة.

وتكثف محافظة الجيزة حملاتها على الطرق والمحاور ومواقف سيارات السرفيس، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المحددة دون زيادة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكدت المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية؛ لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأشارت إلى أنها تستقبل أي بلاغات تخص تعريفة الركوب من خلال الأرقام الآتية: 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

ومن جانبه، كلف محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كل المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين.

ووجه مسئولي كل مواقف السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.