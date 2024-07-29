اليوم.. انطلاق مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تنظم وزارة البيئة اليوم الإثنين فعاليات "مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" بالعاصمة الإدارة الجديدة .

وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكولات التعاون الآتية :

- بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشات الصناعية

- بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة – مكتب الالتزام البيئي بشأن دعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

- بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لدعم مشروع الخلايا الشمسية بمدينة شرم الشيخ.

كما سيتم عرض لقصص نجاح في الصناعة المصرية تتحدث عن تجربتها وعن الدعم الذى لاقته من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة المصرية و دور هذا الدعم في موقف هذه الشركات.