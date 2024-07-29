شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للفتيات القاصرات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ بعض الأشخاص معدومي الضمير، إلى ساحات وسائل التواصل الاجتماعي، لاصطياد ضحاياهم من الفتيات القاصرات، وابتزازهن بصورهن الخاصة، أو بإفشاء أسرارهن، للحصول على منفعة مادية منهن، أو إجبارهن على إتيان أفعال غير أخلاقية.

وهناك بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها، سواء من جانب الفتاة التي تتعرض للابتزاز، أو من جانب أفراد أسرتها، لمواجهة الشخص المبتز، والقبض عليه وتسليمه للعدالة، حتى يوقع عليه العقوبة المناسبة لجريمته ومنها:

-عدم استجابة الفتاة خاصة لو كانت قاصر، للرد على أي رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شخص غريب.

-عدم فتح أي لينكات تصل إليها خاصة من الغرباء، أو من أصحاب الحسابات مجهولي الهوية، حيث إنها من المحتمل أن تكون سببا في اختراق الحساب الخاص بالفتاة، والاستيلاء عليه، والبدء في التهديد بالصور الخاصة.

-إذا حدث وتعرضت الفتاة للابتزاز بصور خاصة بها، سواء كانت حقيقية أو مفبركة، ضرورة عدم الاستجابة للتهديد، وعدم إرسال المزيد من الصور أو مقاطع الفيديو للشخص المبتز حال طلب ذلك.

-سرعة إبلاغ الفتاة لوالديها وأفراد أسرتها، حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة اللازمة.

- على الأسرة سرعة تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/

-استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491