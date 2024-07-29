شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل العيادات المسائية فى 78 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان، تشغيل العيادات المسائية في 78 مستشفى ومركزا، تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في 21 محافظة، بنسبة تغطية بلغت 100%، وذلك في إطار إتاحة خدمات الكشف الطبي بالفترات المسائية، للحد من الزحام في الفترات الصباحية، وتيسير تقديم الخدمات الصحية، لتخفيف العبء عن المواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه تم تشغيل العيادات المسائية بـ مستشفيات الأمانة على 8 مراحل، بدءا من مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء، والشيخ زايد التخصصي والعجوزة، وصولا إلى مركز أورام كفر الشيخ.

وأشارت إلى أن العمل بالعيادات المسائية يبدأ خلال الفترة من الساعة 2 إلى 10 مساء، حسب مواعيد كل عيادة، ومعدلات التردد، وذلك في تخصصات (أمراض القلب والصدر، والنساء والتوليد، والفم والأسنان، والمبتسرين، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، والكلى، والأطفال، والباطنة، والرمد، والتغذية العلاجية، العلاج الطبيعي وطب الأورام، والجهاز الهضمي والكبد، وجراحة العظام، والنفسية والعصبية، والروماتيزم والتأهيل ، الأوعية الدموية، وجراحة المسالك، الجراحة العامة، والسمع والاتزان، والتخاطب، والأمراض الصدرية، وجراحة العمود الفقري، المخ والأعصاب،، وجراحة القلب ، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، والطب النووي، والعلاج الإشعاعي، وصحة المرأة، وجراحة الأورام، والغدد الصماء، وأمراض الدم، والعلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي، وجراحة عظام الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، للأطفال، وجراحة الأطفال،، واختبار الذكاء).