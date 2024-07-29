أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 29 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

وأكدت الهيئة يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر من الثلاثاء 30 يوليو إلى السبت 3 أغسطس.