شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وشروط التحويلات المدرسية بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضوابط وشروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم إلكترونيًا، الإثنين 1 يوليو 2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية.

وأشارت المديرية، إلى أن التحويلات تتم إلكترونيًا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات) (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويًا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

ونبهت المديرية على عدد من التعليمات، أهمها أن صحة البيانات المسجلة للطالب مسؤولية ولي الأمر، واستمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، موضحة أن فى حال حدوث خطأ قى تسجيل بيانات الطالب فى الفترة المحددة يحق لولى الأمر تعديل ما تم تسجيلة على نفس الموقع بالرقم القومى للطالب فى خلال الفترة المعلن عنها.

وقالت إن اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، مضيفة أن متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد 16/8/2024 لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

وأشارت إلى أن في حال قبول الطلب يجب طباعة استمارة النتيجة المقبول بها الطالب واستمارة التقدم وتعتبر من ضمن الأوراق المطلوبة وتقديمهم الى الإدارة التعليمية فقط، مؤكدة على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل فى خلال 15 أيام من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.