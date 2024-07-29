شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تطلق اليوم مؤتمر الصناعة والبيئة من العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

تطلق وزارة البيئة اليوم الإثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات "مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر توقيع عدة بروتوكولات تعاون منها بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية، وبروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومكتب الالتزام البيئي بشأن دعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لدعم مشروع الخلايا الشمسية بمدينة شرم الشيخ.

كما سيتم عرض قصص نجاح فى الصناعة المصرية تتحدث عن تجربتها وعن الدعم الذى لقيته من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة المصرية و دور هذا الدعم فى موقف هذه الشركات.