شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية.. 5 آلاف فتوى و3 آلاف كارت تهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب فعالياته، في نسخته التاسعة عشرة بـ مكتبة الإسكندرية، والذي انطلق يوم الاثنين 15 يوليو وانتهى يوم الأحد 28 يوليو، وشارك الأزهر بالمعرض بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، فضلا عن تناول قضايا متنوعة وطرح محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته.

وشهد الجناح إقبالا كبيرا وتفاعلا مميزا مع أركانه، حيث قدم ركن الفتوى أكثر من 5000 فتوى متنوعة في أغلب المجالات للرجال والسيدات والشباب وحتى الأطفال، وقد تم زيادة عدد المفتين نظرا للإقبال الكبير على ركن الفتوى، بينما قدم ركن الخط العربي للزوار الجناح أكثر من 3000 كارت تهنئة مكتوب عليه أسماء زوار الجناح بالخط العربي بالنسخ والرقعة والثلث والديواني والفارسي والابتكاري الحر.

ونظم ركن الطفل ممثلا في مجلة نور وقطاع المعاهد عشر "ورش حكي"، والتي تم استحداثها لأول مرة وهي تتناول كتاب وتقديم العبر والدروس المستفادة منه وكانت الكتب هي: كتاب موسى عليه السلام- الهجرة إلى يثرب- أسود الوطن- مجلة نور تتحدث- أهل الكهف- مكارم الأخلاق- البيئة نعمة- سلسلة السيرة كاملة- العبور العظيم، فضلا عن كتاب الأطفال يسألون الإمام والذي تصدر الكتب الأكثر مبيعا بجناح الأزهر.

وقامت الإدارة العامة لرياض الأطفال التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية بعمل عدد 13 مبادرة متنوعة وهي( ذكرى هجرة الرسول- في حب أمي- معا مع فلسطين- إيد في إيد هنرشد استهلاكنا أكيد- الغذاء الصحي- إعرف أركان الإسلام- الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو- معالم الإسكندرية- المخترع الصغير- فلسطين أرض العزة- الطفو والغوض- حماية بيئتنا- حب الوطن) وتم عمل مجموعة من الأنشطة خلال المبادرات منها تلوين صور مرتبطة بكل مبادرة ورسم على الوجه وعمل هدايا وتوزيعها ما يقرب من 8000 هدية للأطفال والزوار، فضلا عن أنشطة قصصية ومسرح عرائس وعمل عدد 6 ندوات للزوار وهي( تربية الأطفال- التربية الإيجابية- الغذاء الصحي- طريقة التعامل مع صعوبات التعلم- دور الفرد في الحفاظ على البيئة- حب الوطن من الإيمان).

كما قام توجيه التربية الفنية التابع لقطاع المعاهد الأزهرية بعمل 8 ورش يوميا لمجالات مختلفة قدمت أكثر من 6000 هدية لزوار الجناح مثل طباعة أشكال مختلفة للأطفال وعمل ميداليات صلصال وفوم وجوخ وعمل قطع إكسسوارات من خامات مختلفة وعمل رسم على الوجه وعمل أعلام مصر وفلسطين، فضلا عن رسم 10 لوحات فنية تم رسمها أمام الجمهور، بالإضافة إلى ورش تدريبية لتعليم الجمهور الأشغال الفنية المختلفة، وتم ذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وشهد منفذ بيع الكتب بجناح الأزهر نفاذ العديد من الكتب لمختلف قطاعات الأزهر ومنها:- كتاب "العسل المصفى في سيرة النبي المصطفى ﷺ" بأجزائه الثلاثة، وكتاب "شرح العقائد النسفية" للعلامة سعد الدين التفتازاني، من إصدارات المجمع و "الكفاية والهداية" للإمام نور الدين الصابوني من إصدارات المجمع أيضا، كما نفذ كتاب "رسائل الحكيم الترمذي" تحقيق الدكتور عبد الفتاح بركة، من إصدارات هيئة كبار العلماء.

ونالت القضية الفلسطينية حظا وافر بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية، حيث قدم ركن اللوحات الفنية عشرين لوحة فنية ترصد بطولات الشعب الفلسطيني وتبرز جرائم الكيان الصهيوني المحتل، فضلا عن تنظيم ندوة عن فلسطين وبيان مكانتها للمسلمين وللعرب نفذتها معلمات رياض الأطفال، وندوة أخرى عن طريق " ورش الحكي" عن مكانة المسجد الأقصى وبطولات الشعب الفلسطيني بالتعاون مع مجلة نور، كما قدم منفذ بيع الكتب إصدار الأزهر والقضية الفلسطينية من أربع أجزاء وكتاب باللغة العبرية يوضح جرائم الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني، كما عرض متحف المخطوطات صورة نادرة للشيخ شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، في زيارته لبيت حنون لمساندة الشعب الفلسطيني.

وتضمن الجناح سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.