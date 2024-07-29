شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة معهد بحوث البساتين تحصل على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين أن مجلة بحوث البساتين (Horticulture Research Journal) التي يصدرها معهد بحوث البساتين حصلت علي أعلي تقييم (7 درجات) من المجلس الأعلي للجامعات لعام 2024 .

أضاف أن مجلة معهد البساتين متخصصة في نشر الأبحاث الخاصة بالمعهد من النباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الفاكهة والخضر والمحاصيل البستانبة المختلفة.

أوضح أن مجلس إدارة المجلة يرأسه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الأسبق وفريق عمل طموح مجتهد، متوجهًا بالشكر لكل من شارك في هذا النجاح، من الباحثين بالمعهد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تخدم القطاع الزراعي المصري وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.