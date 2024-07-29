شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يقرر مكافأة تميز للعاملين والهيئة المعاونة وأعضاء التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز الذي انعكس على تقدم الجامعة عالميًا في مختلف التصنيفات الدولية، مشددًر على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة تقدم جامعة القاهرة في كافة التصنيفات الدولية وتحقيق مكانة مرموقة، ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق استراتيجية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.