شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أحكام للتعامل مع الطفل جنائيا تبدأ من التوبيخ وتنتهى بالإيداع فى دور رعاية والان مع تفاصيل الخبر

يختلف التعامل الجنائي مع الطفل عن الشخص البالغ، وخصص قانون الطفل فصلا كاملا للمعاملة الجنائية للأطفال، وحدد القانون الفصل الثامن للتعامل مع الطفل جنائيا.

وسيحاكم الطفل المتهم بتسبب في وفاة طبيب التجمع بعد دهسه بسيارة كان يقودها، وتوجد أحكام توقع على الأطفال دون سن 15 سنة، كما حددتها المادة 101 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ويحاكم الطفل الذي لم يتجاوز الـ 15 سنة ميلادية بأحد التدابير الآتية:

ـ التوبيخ.

– التسليم.

– الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

– الإلزام بواجبات معينة.

– الاختبار القضائي.

– العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

– الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.

– الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.