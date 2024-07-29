شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. تحديد قائمة الأوائل خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

ورصد الدرجات وتجميع نتائج الطلاب بكنترول الثانوية العامة استعداداً لإعلان

2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أنه سيتم تحديد قائمة أوائل نتيجة

2024 خلال الأسبوع الجاري بعد مراجعة درجات الطلاب والنتيجة، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة ولكنها قاربت على الانتهاء.

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار أعمال التصحيحنتيجة الثانوية العامةالثانوية العامة

وشددت المصادر، على أن المعيار الأساسى فى اختيار المتفوقين وقائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 هى الدرجات النهائية والمرتفعة للطالب الذى يدخل قائمة الأوائل، مضيفة أن اختيار الأوائل له معايير ، أن يكون الطالب الذى يتم اختياره بقائمة أوائل الثانوية العامة 2024 مصرى الجنسية وطالب نظامى اى حضر العام الدراسى فى مدرسته وليس طالب منازل، كما يجب ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2024 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي ثم تقوم لجنة عليا بفحص أوراق هؤلاء الطلاب ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها.

وأضافت أنه يتم مراعاة أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين، مؤكدة غلى أنه يتم مراجعة قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 بدقة وسرية عالية قبل اعتمادها، مضيفة أن اختيار الأوائل يراعى نوعيات المدارس وقد يصل عدد الأوائل بنتيجة الثانوية العامة هذا العام 30 طالب وطالبة، وقد تتجاوز مجاميع الأوائل 96% حسب الشعبة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجة النجاح والدرجة الكلية بكل مادة من مواد الثانوية العامة، مضيفة أنه فى مادة اللغة العربية الدرجة الكلية 80 ويكفى حصول الطالب على 30 درجة بما يعادل 50% للنجاح، واللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكبرى 50 ويحتاج الطالب إلى 28 درجة النجاح أى نصف الدرجة واللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والأسبانية والايطالية والصينية والألمانية من 40 درجة وحصول الطالب على 20 درجة كافية لنجاحه فى المادة ومواد الفيزياء 60 درجة والكيمياء 60 درجة والأحياء 60 درجة والتاريخ 60 درجة والجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة والدرجة الصغرى لكل مادة من هذه المواد هى 30 درجة يحتاج الطالب إلى 50% فى كل مادة للنجاح بنتيجة الثانوية العامة 2024.

وبالنسبة لدرجات الديناميكا 30 درجة والاستاتيكا 30 درجة، بما يعادل 60 درجة فى الرياضيات التطبيقية يحتاج الطالب فى 30 درجة فقط فى الفرعين للنجاح، كما يحتاج الطالب إلى 30 درجة فى الرياضيات البحتة وتشمل التفاضل والتكامل والمخصص له 30 درجة والجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، أما مادة علم النفس والاجتماع النهاية الكبرى 60 درجة يحتاج الطالب إلى 30 درجة والفلسفة والمنطق 60 درجة يكفي حصول الطالب على 50% فقط للنجاح.

وبالنسبة لدرجات الرأفة، أوضحت الوزارة، أنها حق قانونى للطالب، مشددة، على أن درجات الرأفة لا تمنح لكل الطالب ولكن يستفيد منها الطالب الراسب فى عدة مواد بحد أقصى 3 مواد وتؤثر هذه الدرجات على موقف الطالب، كأن يكون الطالب راسب فى مادة ودرجات الرأفة تغير حالته ليكون ناجحا من الدور الأول بنتيجة الثانوية العامة 2024، أو أن يكون الطالب راسب فى 3 مواد وحصوله على الرأفة فى مادة أو اثنين تمكنه من دخول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قائلة: درجات الرأفة لا يحصل عليها الطالب الناجح أو الحاصل على مجموع كبير فى الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن درجات الرأفة تمنح بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأثناء مراجعة النتيجة قبل تجميعها بشكل نهائى، ومن حق الطالب رفض درجات الرأفة بتقديم طلب للكنترول برغبته فى عدم الحصول على درجات الرأفة ويبقى للعام الدراسي المقبل لدخول المواد التى يرسب فيها لو لم يحصل على هذه الدرجات والتى قد تصل إلى 10% من درجة كل مادة، حيث أن بقاء الطالب للإعادة يجعله يستفيد من الدرجة الفعلية لكل مادة بامتحانات الثانوية العامة.



