شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. تصحيح كراسات الإجابة فى مراحله الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

أوشك كنترول الثانوية العامة على الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال أيام، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التصحيح الإلكتروني لكراسات الإجابة فى مراحله النهائية والأخيرة، قائلة: أعمال التصحيح وتقدير الدرجات انتهت فى جزء كبير منها وينك مراجعة درجات الطلاب فى المواد وبياناتهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب ومؤشرات النجاح فى 5 مواد بامتحانات الثانوية العامة 2024، منها الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية والأولى واللغة العربية وفق التفاصيل التالية:

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.



