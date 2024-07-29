مصابان باختناق وثالث بحروق وسط نيران شقة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تب - محمد شعبان:
أصيب شخصان بحالة اختناق وثالث بحروق في حريق شقة بمدينة نصر شرق العاصمة، اليوم الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع أحمد الصاوي.
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش القطاع.
تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 7 أدوار بالشارع المتفرع من مكرم عبيد. ورغم جهود رجال الإطفاء المضنية سجل الحريق 3 مصابين اثنان بحالة اختناق وثالث بحروق.
أخمدت قوات الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، ونقل المصابين للمستشفى للعلاج.