إصابة 5 أشخاص بينهم 3 من متحدي الإعاقة في حادث بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث قبل الكوبري الجديد بنحو 100 متر.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع المرور، وتبين أنه في أثناء سير سيارة سوزوكي فان بالطريقاتجاه الفيوم، فقد السائق سيطرته على عجلة القيادة.

انحراف السيارة عن الطريق تسبب في انقلابها، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين بينهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

ونش إغاثة تابع لإدارة المرور رفع حطام السيارة، وتم تسيير حركة المرور إلى طبيعتها تزامنًا مع الذروة الصباحية.