قتلت بنتها وحاولت تنتحر.. .. بدء ثالث جلسات مُحاكمة المضيفة التونسية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

بدأت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، ثالث جلسات مُحاكمة المضيفة التونسية "أميرة" المتهمة بقتل طفلتها "تارا" في التجمع الخامس خنقًا ومحاولة قتل نفسها.

ووصلت المتهمة "أميرة" وسط حراسة أمنية مشددة إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لانعقاد ثالث جلسات مُحاكمتها في واقعة قتل طفلتها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلي وشريف السعيد، وسكرتارية وليد فراج ومحمود ممدوح.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، خلال نظر الجلسة السابقة، إلى طلبات دفاع المتهمة الذي طلب التأجيل للاطلاع على تقرير اللجنة الخماسية، كما طلب عرضها على لجنة سباعية.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 12146 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها "أميرة بنت حمدة" - تونسية الجنسية - تهمة قتل طفلتها "تارا عمرو" عمدًا مع سبق الإصرار.

استمعت جهات التحقيق لأقوال زوج المتهمة والذي أكد أن زوجته مؤخرًا اعتنقت معتقدات الحادية بالعلاج الروحاني من خلال الطاقة والتي استلهمتها من بعض معلميها بدول عدة منها دولة إيطاليا وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.