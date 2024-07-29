وزير الري: إدراج تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

وصرح سويلم بأنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى؛ لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أي قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لعدد (٣٠) بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبري القنطرة، ورفع كفاءة الطريق أعلى القنطرة.

وتم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية"، والتي تتضمن صيانة عدد (١٦) بوابة علوية بالقنطرة، وعدد (٢) ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدورة الأمامية للقنطرة، وتم حتى تاريخه نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ٨٧%، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة عدد (١٢) بوابة علوية وجار صيانة عدد (٢) بوابة علوية، مع الاستمرار في باقي الأعمال .

ونوه سويلم بأنه من المقرر البدء قريبًا في "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا، حيث تم البدء في عملية دراسة استشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة أشهر، على أن يعقب ذلك طرح عملية استكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناء على مخرجات الدراسة الاستشارية .

جدير بالذكر أن قناطر إدفينا تضم عدد (٤٦) فتحة بعرض (٨) أمتار/ فتحة، ويعلوها طريق بعرض (٩) أمتار، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض (١٢) مترًا، وطول (٨٠) مترًا .