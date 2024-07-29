شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليار جنيه أرصدة جامعة القاهرة بالبنك المركزى وإشادة بإنجازات "الخشت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس الجامعة بالتهنئة إلي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الــ72 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي جسدت إرادة الشعب المصري في مسيرة التحرر الوطني، وأكدت قوة الجيش المصري الرشيد الذي يصون أمنها القومي الشامل واستقلالها وكرامتها في مواجهة كل الصعاب والتحديات.

وأشاد مجلس الجامعة بالإجماع بإنجازات الجامعة في عهد الدكتور محمد الخشت وتقدمها الكبير فى التصنيفات الدولية وتطوير البرامج التعليمية والمشروعات الكبرى التي تم إنجازها والتطوير في ملفات الطلاب والبحوث والمجتمع والمدن الجامعية وتأسيس خطاب ديني جديد.

ووافق المجلس، على مشروع تحديث اللائحة المُنظمة للنشاط التدريبي للجامعة بناء على طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يتضمن تقديم الجامعة لبرامج تدريبية تساهم في تطوير وتنمية وصقل المهارات الخاصة للقيادات والكوادر الإدارية باستخدام أحدث الوسائل لتحسين معدلات أدائهم.

واعتمد المجلس تقرير الموقف التنفيذي لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، الذي قدمه الدكتور علي عبد الرحمن رئيس لجنة الإسكان ومحافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، حيث أوضح التقرير كافة التفصيلات والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، والتقرير المالي الذي قدمه مراقب الحسابات المعتمد.

واعتمد مجلس الجامعة، الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة وختامي الموازنة للسنة المالية 2023/ 2024، وأوضح أن مجموع أرصدة الجامعة من واقع المسجل في البنك المركزي المصري، يبلغ 5 مليارات و541 مليونا و61 ألف جنيه، وأن رصيد الصناديق المركزية للجامعة يبلغ 3 مليارات و141 مليونا و360 ألف جنيه، ويبلغ حسابات المراكز 158 مليون جنيه، وحسابات الكليات 2 مليار جنيه، والمشروعات البحثية 61 مليونا و978 ألف جنيه.

ووافق المجلس، على القواعد المقترحة لتحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات، والمعايير المقترحة لفحص حالات تحويل الطلاب بلجنة الالتماسات للعام الجامعي 2024/ 2025. كما وافق المجلس، علي تجديد الاشتراك السنوي لعضوية جامعة القاهرة في المنظمة الدولية ICLAS عن عامي 2023/ 2024.

ووافق المجلس، على التبرع المقدم من رئيس جامعة القاهرة بعدد من مجموعات الكتب للمكتبة المركزية الجديدة ومكتبات الجامعة، ووافق المجلس، علي تشكيل لجنة مقرر ريادة الأعمال مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لجامعة الدول العربية، كما وافق علي تجديد اشتراك الجامعة في اتحاد الجامعات العربية. كما وافق المجلس على استمرار لجنة الإرشاد الأكاديمي بالجامعة في عملها لمتابعة العملية التعليمية لمقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين الجامعة ومركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية لإنشاء مركز لإعداد وتدريب معلمي اللغة الصينية في الدول العربية، واتفاقية التعاون بين الجامعة واتحاد الجامعات الأورومتوسطية بمرسيليا بفرنسا.

ووافق المجلس، على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على تجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومكتب الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وخطاب النوايا بين كلية العلوم وجامعة روما 3 بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة وجامعة جورج أوجست جوتنجن بألمانيا، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث بمصر.

وأعلن مجلس الجامعة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمى بشأن إصدار اللائحتين الداخليتين لكلية الحقوق جامعة القاهرة، بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتي سيبدأ العمل بهمامن العام الدراسي 2024-2025. وفق المعايير العالمية في مجال الدراسات والبحوث القانونية ، لإعداد جيل من الخريجين مؤهل بمهارات معرفية وبحثية متميزة، وتدريس العلوم القانونية المعاصرة والمقارنة وفق برامج تدريبية جديدة ومتطورة تستهدف مواكبة المتغيرات في سوق العمل، وذلك بإستخدام طرق وتقنيات تعليمية حديثة، وتعزيز دور مراكز الدراسات والبحوث في الكلية.



كما وافق المجلس على تطوير لائحة الليسانس بكلية دار العلوم بالجامعة وتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة، والتعديلات المقررة عليها، واستحداث عدد من المقررات الدراسية الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وسد الفجوة المعرفية في المحتوى الدراسي مع الجامعات العشر الأولى على مستوي العالم.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، علي اعتماد لائحة بكالوريوس الطب والجراحة للبرنامج الفرنسي KAF باللغة الفرنسية بكلية طب قصر العيني لتطبيقها على طلاب الفرقة الأولي الملتحقين بالكلية في العام الجامعي 2024/2025، واعتماد اللائحة المعدلة لبرنامج زراعة الأسنان بكلية طب الأسنان لتتوافق مع اللائحة الداخلية الجديدة لمرحلة الدراسات العليا بالكلية، ودراسة الجدوى لبرنامج دبلوم أكاديمي متخصص في "الآثار البحرية والتنقيب عن الآثار المغمورة بالمياه" بكلية الآثار، والامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتفعيله، والتعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ببرنامج علوم المعلومات والبيانات برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية الآداب.

ووافق المجلس، على إنشاء برنامج ثقافة وإعلام الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة، للحصول علي درجة البكالوريوس مع تطبيق القواعد المنظمة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واعتماد برنامج الدبلوم المهني التربوي في التربية النوعية لإعداد المعلم بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية لقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية، واعتماد اللائحة والخطة الدراسية لبرنامجين الدبلوم المهني التربوي في التربية النوعية بنظام الساعات المعتمدة، والدبلوم المهني التربوي في التربية النوعية بنظام الساعات المعتمدة ( التعليم المدمج) بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس، على اعتماد اللائحة المالية الخاصة ببرنامج الدبلومة العامة الموحدة "مرحلة الدراسات العليا" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الدراسات العليا للتربية بداية من العام الجامعي 2024/2025، واعتماد اللائحة الدراسية لبرنامج الدبلوم المهني في العلاج الطبيعي بنظام الساعات المعتمدة تحت مسمي العلاج الطبيعي لتأهيل مرضى الأورام بكلية العلاج الطبيعي.