شكرا لقرائتكم خبر عن "لو السواق رفع الأجرة".. اعرف أرقام الإبلاغ عن مخالفي تعريفة الركوب بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة عن أرقام الطوارئ لاستقبال البلاغات الخاصة بتعريفة الركوب بسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية نطاق المحافظة، وذلك في حال عدم التزام السائقين بالتعريفة المحددة.

وأوضحت المحافظة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تلقيها بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بعدم التزام السائقين بتعريفات الركوب المحددة لخطوط السير على مدار اليوم، عبر الأرقام الآتية: 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

ومن جانبه، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين، مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على توقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تكليفات محافظ الجيزة