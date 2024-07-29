أخبار مصر

إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح طرق حماية الأطفال من الحروق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح طرق حماية الأطفال من الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 29 يوليو 2024 10:50 ص

نشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنفوجراف يوضح طريقة حماية الأطفال من الحروق في المنزل والتى تضمنت الاتى :-

- تجنب دخوله إلى المطبخ إذا كان هناك مصدر مشتعل

- إبعاده عن فيش الكهرباء لأن الحروق الناتجة عن الكهرباء متعددة

- يمنع وجودهم بجانب الفرن حتى بعد غلق مصدر الاشتعال


حماية طفلك من الحروق


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements