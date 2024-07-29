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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح طرق حماية الأطفال من الحروق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 29 يوليو 2024 10:50 ص
نشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنفوجراف يوضح طريقة حماية الأطفال من الحروق في المنزل والتى تضمنت الاتى :-
- تجنب دخوله إلى المطبخ إذا كان هناك مصدر مشتعل
- إبعاده عن فيش الكهرباء لأن الحروق الناتجة عن الكهرباء متعددة
- يمنع وجودهم بجانب الفرن حتى بعد غلق مصدر الاشتعال
حماية طفلك من الحروق
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