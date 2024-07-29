شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح طرق حماية الأطفال من الحروق والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنفوجراف يوضح طريقة حماية الأطفال من الحروق في المنزل والتى تضمنت الاتى :-

- تجنب دخوله إلى المطبخ إذا كان هناك مصدر مشتعل

- إبعاده عن فيش الكهرباء لأن الحروق الناتجة عن الكهرباء متعددة

- يمنع وجودهم بجانب الفرن حتى بعد غلق مصدر الاشتعال



حماية طفلك من الحروق



