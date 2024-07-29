شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 312 حالة إشغال متنوعة خلال حملة ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

شن حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين من الطريق العام ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور والإدارات المعنية، عن مصادرة 312 حالة إشغال متنوعة من المقاهي والمحال وإيداعها بمخزن الحي.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.

وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام.

يُذكر أن حي جنوب الجيزة شن مؤخرًا حملة إشغالات، أسفرت عن رفع 400 حالة إشغال متنوعه ما بين استاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين، وذلك نطاق شوارع مراد وربيع الجيزى والأهرام وأم المصريين والسكة الحديد والبحر الأعظم.