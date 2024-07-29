شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 3 رسائل عالمية لأول مؤتمر حول الصناعة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بناءا على توجيهات الرئيس السيسى، وتوجهات القيادة السياسية، فإن التركيز على الصناعة المصرية وانعقاد المؤتمر الأول، تحت عنوان مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"، يأتى بهدف إرسال رسالة هامة لكل العالم وهى أن الصناعة والبيئة متوافقين وهما أساس للتنمية، إضافة للرسالة الثانية حول تغير لغة الحوار وارتباطها بالتنمية، أهم رسالة وليست الإصحاح والتوافق البيئى، كل مورد طبيعى يتم استخدامه فى الصناعة، وضمان إمكانية كفاءه الاستخدام للطاقات الجديدة والمتجددة وهو يتخطى فكر الإصحاح البيئي، ويعكس منظومة متكاملة للتنمية المستدامة.

وشددت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية "مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا النشار وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه سنظل وزارة البيئة تدعم الصناعة، بما يتوافق مع التحديات الدولية، ومصر لديها امكانيات لتنفيذ صناعة خضراء بناء الإنسان المصرى بإدخال تكنولوجيا انضف وتوظيف العمالة، وتقليل الانبعاثات، مشروعات صغير متوسطة للنهوض بالتنمية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر توقيع عدة بروتوكولات تعاون منها بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشات الصناعية، وبروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئةو مكتب الالتزام البيئي بشأن دعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة لدعم مشروع الخلايا الشمسية بمدينة شرم الشيخ.

كما سيتم عرض لقصص نجاح فى الصناعة المصرية تتحدث عن تجربتها وعن الدعم الذى لاقته من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة المصرية و دور هذا الدعم فى موقف هذه الشركات.