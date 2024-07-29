شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية ينظم ندوة عن التنوع الدينى بسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

يُنظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ندوة عن التنوع والتناغم الطائفي في سنغافورة، وذلك بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمطران الدكتور منير حنا، مدير المركز المسيحي الإسلامي ورئيس الأساقفة الشرفي، وذلك غدًا في تمام الساعة السابعة مساءًا، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة رئيس الأساقفة سامي فوزي، والمطران الدكتور منير حنا، وفضيلة المفتي الدكتور نظيرالدين نُصير، مفتي سنغافورة، والسفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة بمصر.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على تجربة سنغافورة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان، وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما ستناقش دور المؤسسات الدينية في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان، ودورها في بناء مجتمعات سلمية ومتسامحة.

الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو 2022 في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.