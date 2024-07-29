بداية حل الأزمة.. برلماني يشيد باعتراف وزير الزراعة بنقص الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن سياسات الحكومة الجديدة أصبحت إيجابية وتتلافى سلبيات الحكومات السابقة بصفة عامة، وفي ما يتعلق بمختلف الأزمات والمشكلات التي تواجه مختلف القضايا والملفات بالمجتمع بصفة خاصة.

وأضاف شمس الدين، في بيان له اليوم الإثنين، أن أكبر دليل على ذلك هو اعتراف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوجود أزمة في ملف نقص الأسمدة، وتأكيده أن الدولة عانت مشكلة بسبب توقف عمل بعض مصانع الأسمدة خلال شهر مايو الماضي، مشيدًا بالاعتراف الواضح من الوزير علاء فاروق، بأن هذا الأمر أحدث تأثيرًا لا سيما على صغار المزارعين.

واعتبر النائب السيد شمس الدين هذه التصريحات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمثابة البداية الحقيقية لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة، مثمنًا تأكيد الوزير أن المخزون الذي كان متوفرًا في الجمعيات الزراعية أسهم في تغطية كم كبير من الاحتياجات، وتحديدًا بنسبة 80%، وأن النقص مستمر في توفر الأسمدة؛ لكن الوضع يتحسن بشكل يومي في ظل تدفق الغاز للمصانع.

وأكد شمس الدين أن المزارع المصري أصبح على وعي وإدراك كاملَين بمثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أن المزارع المصري ينتظر تطبيق تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أرض الواقع؛ خصوصًا تأكيده أن الفترة المقبلة ستشهد انتهاء الأزمة بشكل كامل من خلال تغطية كل الاحتياجات بالتنسيق مع المصانع المورِّدة للأسمدة، وأن الموسم الصيفي يعتبر شرهًا في استخدامات الأسمدة، معلنًا اتفاقه مع الوزير على حثّ المزارعين على متابعة الجمعيات الزراعية بانتظام للحصول على الأسمدة مع توفرها؛ خصوصًا أن الوزير أكد أنه سيواصل هذا الأسبوع جولاته بالجمعيات الزراعية؛ للتأكد من تسلُّم المزارعين احتياجاتهم.