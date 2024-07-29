صور- رئيس وكالة الفضاء يستقبل نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لين شين، نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا في الصين، والوفد المرافق لها، في مقر وكالة الفضاء المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار جولة نائبة الوزير في مصر والتي تشمل العديد من المؤسسات الحكومية.

أعربت لين شين عن سعادتها بدعوة وكالة الفضاء المصرية لهذه الزيارة، وقدمت أعضاء الوفد المرافق لها، وبدأ الدكتور شريف صدقي اللقاء بالترحيب بلين شين والوفد المرافق، وقام بتقديم فريق وكالة الفضاء المصرية.

ووفق بيان: أتبع ذلك عرض موجز عن أهم مراكز ومعامل الوكالة وآخر التحديثات التي شهدتها، متضمناً تاريخ الأقمار الصناعية في مصر وأنواعها.

وأكد صدقي على العلاقة الوثيقة التي تربط مصر بالصين، حيث تعتبر الصين شريكاً حيوياً وأساسياً في دعم وتعزيز تكنولوجيا علوم الفضاء في مصر وأفريقيا.

كما أشار إلى الشراكات الدولية والرعاة الداعمين لوكالة الفضاء المصرية، والدور الريادي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

من جانبها، أعربت لين شين عن تقديرها للتعاون المستمر بين مصر والصين في العديد من المجالات، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلوماتية.

وأكدت على أن زيارة الوفد الصيني تأتي لتعزيز هذه الشراكة القوية ولبحث فرص التعاون المستقبلي في مجال تكنولوجيا الفضاء بين الجانبين.

ناقش الطرفان عدة نقاط يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة للشراكة والتعاون بين مصر والصين في المستقبل القريب، مما يعزز من قدرات البلدين في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء ويعود بالفائدة على المنطقة بأكملها.