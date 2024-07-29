وزير الدفاع يلتقي رجال الجيش الثالث الميداني وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من رجال الجيش الثالث الميداني، وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لمتابعة مدى جاهزية القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري.

وألقى اللواء أركان حرب هشام شندي، قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أشار فيها إلى حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الارتقاء لأعلى درجات الكفاءة القتالية، والحفاظ على الأسلحة والمعدات؛ ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، وأكد حرص القيادة السياسية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، على تطوير القدرات العسكرية المصرية، ومواكبة العلم الحديث في نظم التسليح والتصنيع العسكري، بالتعاون مع كبرى شركات التسليح العالمية، والاهتمام بالفرد المقاتل إداريًّا وتدريبيًّا ومعنويًّا، ليظل رجال القوات المسلحة بإراداتهم القوية، وعزيمتهم التي لا تلين، ماضين في أداء المهام المقدسة المكلفين بها.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة، وأن القوات المسلحة هي حصن الوطن ضد أي تهديدات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري. وأوصاهم بمواصلة البحث والاطلاع؛ لزيادة مستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة، ليكونوا على دراية مهمة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على الأصعدة كافة.

وأعرب الفريق أول عبد المجيد صقر، عن اعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحة من مشاركة فعالة لدعم منظومة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية؛ بما يحقق الإنجازات والعبور نحو آفاق المستقبل بكل ربوع الوطن، وعلى رأسها أرض سيناء الطاهرة.