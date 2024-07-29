"ثبتوه في الشارع بالمطاوي".. الشرطة تعيد حق طالب أجنبي من اللصوص الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 3 سائقين "توك توك"؛ لاتهامهم من سرقة طالب أجنبي تحت تهديد السلاح بأكتوبر.

تحريات المباحث توصلت إلى أن 3 سائقين مركبات "توك توك" وراء سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من طالب يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمدينة

6 أكتوبر كرهًا عنه والتعـدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

عثر بحيازتهم على (2 مركبة "توك توك" - 2 قطعة سلاح أبيض المستخدمين فى الواقعة)، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.