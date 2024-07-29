مفاجأة في قضية المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس: لا تعاني من خلل عقلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تسلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تقرير اللجنة الخماسية الذي أعدته وحدة الطب الشرعي النفسي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة، الخاص بمضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس، وتقريرين ثلاثي وخماسي.

كما كشف التقرير عن مفاجأة في القضية، عن خلو المتهمة من وجود أعراض دالة على وجود مرض نفسي مما يجعلها مسؤولة عن الاتهام المسند إليها بقتل نجلتها.

كما ناقش الموكلين بالدفاع عن المتهمة أمام هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة، أعضاء اللجنة الخماسية، ورئيس اللجنة الثلاثية، إذ تبين أنها تعاني من السمات الشخصية الحدية ولا يعفي من المسؤولية الجنائية.

وكانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة.

وأضافت المتهمة في التحقيقات أنه "يوم الواقعة كان هناك شرط لصعودى إلى الرفيق الأعلى وهو إنى آخد بنتى معايا مسيبهاش مع باباها، وكان لازم أضحى بيها في الدنيا في سبيل إنها تعيش الدنيا التانية اللى أنا رايحالها".

استكملت المتهمة: "لقيت شنطتى في الأوضة فقررت إنى أقصّ الحزام بتاعها وروحت خانقة البنت بيه، وهى ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسى في رقبتى كذا ضربة، وبعدها زوجى حاول ينقذنى، وأغمى علىَّ وفوقت وأنا في المستشفى".