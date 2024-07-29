شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة تشن حملات ميدانية لرفع الوصلات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة خطتها الموسعة لضبط منظومة استهلاك المياه ومواجهة الوصلات المخالفة وسرقة المياه والتعدى على خطوط مياه الشرب من خلال حملاتها الميدانية المستمرة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الحملات هو الحفاظ على البنية الأساسية لمياه الشرب، مشيرًا إلى أن الشركة تتعامل بكل حزم مع أى مخالفات تتعلق بخدمة مياه الشرب سواء كانت وصلات خلسة أو سرقة مياه، وذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح الشيمي، أن قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة يقوم بالتنسيق مع كل الأحياء لشن حملات ميدانية موسعة لإزالة الوصلات المخالفة وتوعية حراس العقارات وأصحاب المحال التجارية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها فى رش الشوارع وغسيل السيارات والسجاد تزامنا مع اشتداد الموجات الحارة لتوفير هذه المياه للاستخدامات الحياتية.

وتقوم إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة مثل (مديرية التربية والتعليم والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للمكتبات العامة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الشئون الصحية ومديرية الأوقاف ووعظ الأزهر الشريف وكل دور العبادة)، بالإضافة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتنفيذ ندوات توعوية وأنشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين ومسابقات وزيارات ميدانية لمحطات مياه الشرب لجميع الفئات المستهدفة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وفى السياق، تقوم إدارة استطلاع الرأى بالشركة بتنفيذ استطلاعات رأى ميدانية وهاتفية وإلكترونية بالإضافة للاستطلاعات التى تتم داخل مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة لقياس مدى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال هذه المراكز وآداء العاملين ومدى جاهزية المكان والمدد الزمنية لآداء الخدمات ومدد الانتظار، وتسجيل مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة، والتعريف بقنوات التواصل مع الشركة مثل الخط الساخن 125 وخدمة واتساب مياه الشرب بالقاهرة على الرقم 01206665125 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على الرابط https://www.facebook.com/GCWCeg/.

وتعمل إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة على محور آخر وهو تدعيم التواصل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة للاشتراك فى الأنشطة التوعوية لرواد الجمعيات الأهلية وتنفيذ ورش للتدريب على أعمال السباكة الخفيفة للسيدات للمساهمة فى الحد من إهدار مياه الشرب.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، أن الشركة تؤمن برسالتها وأهمية الدور المجتمعى لها فى تنمية وعى المواطن بأهمية الحفاظ على مياه الشرب من خلال العمل على عدة محاور مستهدفة كل فئات الجمهور بالمجتمع القاهرى ، للحد من السلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب وإهدارها وذلك من خلال خطط عمل تحرص الشركة من خلالها على مشاركة كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى مردود من هذه الأنشطة.