شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: القيادة السياسية حريصة على دوران عجلة الإنتاج والأمان الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمد جبران وزير العمل، فى إطار جولته بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين، سير العملية الإنتاجية، وبيئة العمل، داخل شركتين، وكان فى استقباله، الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، والدكتور صبحى نصر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين.

وأكد الوزير خلال اللقاء مع إدارة الشركات "و"العمال"، فى الشركتين، على حرص الدولة المصرية على دوران عجلات الإنتاج، وكذلك تحقيق الأمان الوظيفى للعامل، ومشاركة الجميع فى بناء "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار "الوزير" إلى حرص الدولة أيضا على تحقيق التوازن فى علاقات العمل، فى كافة القرارات والتشريعات، والالتزام بمعايير العمل الدولية، من أجل بيئة عمل لائقة يزداد فيها الإنتاج. واستمع الوزير إلى سير العملية الإنتاجية فى الشركتين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق فى صناعة بيئة العمل اللائقة التى يتوفر فيها فرص العمل، لشباب ماهر ومدرب، وكذلك الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وأدوات الإنتاج.

وحث الوزير العمال على المزيد من العمل والإنتاج، مؤكدا على توجيهات الرئيس السيسى بتوفير حياة كريمة لهم، وتدريبهم على التطورات والتحديات التى تواجه سوق العمل. واستمع الوزير من إدارة الشركتين عن أوضاعهما المالية والاستثمارية التى تخدم عملية التنمية فى مصر.

وكان محمد جبران، وزير العمل، بدأ جولاته اليوم الإثنين، فى مدينة العاشر من رمضان، بعقد لقاء مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان"بمقر الجمعية"بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وكان فى استقبالهما، رئيس مجلس إدارة "الجمعية "، د. سمير عارف، وأعضاء مجلس الإدارة، وأحمد عبدالهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية. وأشرف الدوكار رئيس اتحاد محلى عمال العاشر من رمضان، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر. كما شاركت فى اللقاءات، قيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة، ووفد من وزارة العمل يرافق "الوزير".

وشملت جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج، ولقاء مع العمال.. يشار هنا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يعمل فيها 400 ألف عامل فى أكثر من 6000 مصنع وشركة.