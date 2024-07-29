شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على تنفيذ صيانات معدات الحملة الميكانيكية فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تفقد الوحدة المحلية بأبو رواش التابعة لمركز ومدينة كرداسة، وذلك للتأكد من التزام العاملين والوقوف على كفاءة المعدات الموجودة بها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد الحملة الميكانيكية لمعاينة المعدات على الطبيعة، مشددًا على ضرورة إجراء الإصلاحات والصيانات اللازمة بصفة دورية للمعدات والمركبات لما لها من أهمية فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رئيس الوحدة بسرعة إجراء حصر شامل لجميع المعدات المعطلة أو التى بحاجة إلى رفع كفاءة لدراسة إمكانية عمل الإصلاحات اللازمة لها، مشددًا على ضرورة تنفيذ الصيانات الدورية لكافة المعدات على مستوى المحافظة ومرور لجان تفتيش دورية على مقار الوحدات المحلية للتأكد من كفاءة المعدات.

وللحفاظ على مستوى النظافة، شدد المهندس عادل النجار على رئيس مركز ومدينة كرداسة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف جهود رفع المخلفات وعدم السماح بوجود أى تراكمات أو مخلفات أو رتش بالطرق العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء خلال عصر رئيس مدينة كرداسة.