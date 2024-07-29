جامعة القاهرة تعلن صدور العدد الأول من المجلة الدولية JLSA لمعهد الليزر

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القاهرة - سامية سيد - الخشت: المجلة الدولية لعلوم الليزر JLSA تنشر أبحاثا متطورة في مجال علوم الليزر وتحظى باهتمام المجتمع العلمي والتقني بمختلف التخصصات

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صدور العدد الأول من المجلة الدولية لعلوم الليزر وتطبيقاته (JLSA)، والتابعة للمعهد القومي لعلوم الليزر بالجامعة، كأحد المجلات الرائدة عالميًا في مجال الليزر والضوء والتطبيقات سريعة الانتشار والابتكار.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مجلة علوم الليزر وتطبيقاته JLSA هي مجلة نصف سنوية مُدرجة داخل بنك المعرفة المصري، وتحظى باهتمام من جانب المجتمع العلمي والتقني لعلوم الليزر من مختلف التخصصات لدراسة أساسيات علوم الليزر والتطبيقات المتطورة ذات الصلة بتعزيز جميع جوانب الموضوع تجريبيًا ونظريًا، مشيرًا إلى أن المجلة تضم نخبة من المحررين المتميزين على المستويين المحلي والدولي، وخضعت الأبحاث العلمية التي تضمنتها للمراجعة من قبل حكام دوليين.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة علوم الليزر وتطبيقاته JLSA تفي بمتطلبات فهرس المنشورات الدورية Scopus، وتنشر أوراق بحثية أصلية عالية الجودة، وملاحظات فنية، ومراجعات مصغرة، وتعليقات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للمجلة يتمثل في نشر أحدث الأبحاث المتطورة في مجال الليزر، وتعزيز الابتكار، وتسهيل التعاون بين التخصصات في مجال الليزر والفوتونيات والعلوم البصرية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جالا محمود عبد الشافي عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، إن مجلة علوم وتطبيقات الليزر (JLSA)، توفر منصة علمية للمناقشات والتعاون المشترك بين العلماء والباحثين في علوم الليزر وتطبيقاته، مشيرًة إلي أن المجلة تشجع وتستقطب المساهمات من مختلف الأوساط الأكاديمية والصناعية والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم لتعزيز نشر المعرفة التي تسهم في التقدم بهذا المجال الديناميكي، مشيدة بالدعم الكبير الذي يحظى به المعهد من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وتشجيعه المستمر لإصدار مجلة متخصصة للمعهد.

جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة تم تأسيسه عام 1994 ليصبح منارة للمعرفة بعلوم الليزر وتطبيقاته في مختلف المجالات الحياتية، وهو من المراكز المتميزة في علوم الليزر على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويستهدف تحقيق الريادة إقليميًا وعالميًا في التعليم بعد الجامعى والبحوث في مجال تطوير علوم الليزر وتطبيقاته، من خلال إعداد كوادر متميزة من الباحثين والمهنيين قادرة على المنافسة علي المستوى المحلي والمستوى الإقليمي في مجالات علوم الليزر وتطبيقاته الصناعية والطبية والزراعية والبيولوجية والبيئية وإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.