شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البترول يلتقى نظيره الأردنى ويتفقان على عقد تدريبات لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل أحمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية برئاسة خالد محمد الزيود، بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد، وبحث سبل التعاون بين الطرفين، خلال الفترة القادمة.

حيث رحب، رئيس نقابة البترول، بزيارة وفد نقابة البترول والكيماويات الأردنية، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر، والأردن الشقيق، كما أشاد بالعلاقات النقابية مع نقابة البترول والكيماويات، والحرص على توطيدها مع النقابة العامة للبترول بمصر.

وأشاد خالد محمد الزيود، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، بحسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا علي استمرار وتدعيم العلاقات والتعاون المشترك والمثمر فى شتى المجالات بين النقابتين في مصر والأردن، موجها الشكر لمحمد جبران لما قام به من تعاون مسبق خلال توليه رئاسة نقابة البترول واتحاد عمال مصر، مهنئا أحمد السروجى بمناسبة توليه منصب رئيس نقابة البترول.

كما أشاد بحجم الإنجازات التى شهدتها البلاد من تطوير وتنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أرض الواقع، وما تم من القيادة السياسية فى مصر و الاردن، لما بذلوه من جهود تجاه القضية الفلسطينية من فتح للمعابر و تقديم الغذاء و الدواء لعلاج الجرحى من اخواننا الاشقاء بفلسطين.

تناول اللقاء اتفاق تفاهم بين الطرفين على ضرورة عقد الدورات التدريبية والزيارات المشتركة من أجل تبادل الخبرات وصقل المهارات النقابية للأعضاء ولصالح العمال بالبلدين.

شارك في اللقاء شاكر محمد العبد نائب رئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات،وسالم مصطفى الحباشنة أمين صندوق النقابة العامة للبترول والكيماويات في الأردن .

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين أحمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وخالد محمد الزيود، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات بالأردن.