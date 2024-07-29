شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالمنصورة لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى الإثنين، 29 يوليو 2024 01:33 م

استقبل اليوم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال خضير رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالمنصورة وأعضاء مجلس إدارة النادي. تناول اللقاء تقديم التهنئة للمستشار أحمد عبود بمناسبة رئاسة مجلس الدولة، مُتمنين له التوفيق والنجاح والسداد، ورحب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بضيوفه الكرام.

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