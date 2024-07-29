شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة النجاح فى مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية 2024 تتجاوز 92% والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأوضحت الوزارة، أن مؤشرات نسبة النجاح في امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا تجاوزت 92% حيث لا تزال اجراءات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة مستمرة.

وذكر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إجراءات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد النتيجة بمجرد الانتهاء من كل إجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.