شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القبائل العربية عن زيارة رئيس الإمارات للعلمين: دعم لقطاع السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب اتحاد القبائل العربية بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية وذلك لقضاء إجازته السنوية كما اعتاد خلال الفترة الماضية في مدينة العلمين الجديدة؟



‎وقال بيان للاتحاد : يعتبر اتحاد القبائل العربية الذي يرأسه المهندس إبراهيم العرجاني أن هذه الزيارة المعتادة وقضاء الإجازة السنوية لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر من سموه لقطاع السياحة المصري وكذلك تأكيداً منه على المستوى الرفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطعاتها لضيوفها الكرام سواء من الأشقاء العرب او من كل أنحاء العالم".

إبراهيم العرجانى

وتابع البيان: "يؤكد المهندس إبراهيم العرجاني ان هذه الزيارة تعتبر رسالة دولية من صاحب السمو تبرز صورة مدى رقي الخدمات السياحية المصرية واستقرار الدولة واستتباب الأمن والأمان في مصر العظيمة

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