شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن تفشى مرض شلل الأطفال فى غزة وتحمل إسرائيل المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصحة الفلسطينية تفشي مرض شلل الأطفال في قطاع غزة وتحمل إسرائيل المسؤولية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.