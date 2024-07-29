شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء: مشروع بحثى مصرى - صينى لتوفير مياه الرى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء شياو يوان شيو ممثلة الشركة الحكومية الصينية للتنمية الزراعية، تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للوصول إلى آليات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة.

وقال شوقى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون العلمى بين مصر والصين، لبحث سبل التعاون العلمى المشترك بين البلدين والبدء فى مشروع بحثى تحت عنوان توفير مياه الري وتعظيم كفاءة إستخدام المياه لأهم المحاصيل الإستراتيجية بتطبيق الممارسات الزراعية المبتكرة وطرق الرى الحديث فى مصر.

أضاف أن المشروع يهدف إلى توفير مياه الري لأهم المحاصيل الاستراتيجية والتى يرتكز عليها الأمن الغذائى بمصر مثل الذرة والقمح والأرز وكذلك مدى إستجابة تلك المحاصيل للمياه الغير تقليدية وخصوصا المياه المالحة وذلك من خلال تجارب بعض الممارسات الزراعية المبتكرة وطرق الرى والتقاوى لتقليل تأثير الجفاف والملوحة على الإنتاجية وومواصفات الجودة الخاصة بالمحصول.