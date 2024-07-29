شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يناقش مع محافظ بنى سويف تطوير المنظومة والمشروعات الصحية الجارية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا، بحضور نواب الوزير وقيادات وزارة الصحة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بديوان عام المحافظة، وذلك عقب ختام جولته الميدانية فى إطار ختام المرحلة الأولى من المرور الميدانى على المنشآت الطبية بالمحافظات.

وفى مستهل الاجتماع، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالنواب على جهودهم فى متابعة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى تفاصيل الجولة التفقدية بعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

تناول وزير الصحة والسكان، تفاصيل جولته الميدانية التى أجراها اليوم، ومناقشة التحديات والاحتياجات التى قد تؤثر على سير الخدمات الطبية، والإجراءات التى تم اتخاذها على الفور حيال ذلك، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لمواجهة كافة التحديات، مشيدا بالدور الداعم من قبل نواب المحافظة بمجلسى النواب والشيوخ والحرص على التواجد الميداني.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أكد على أن مستشفى سمسطا بمحافظة بنى سويف، سيتم إسنادها للجهات المختصة لإدراجها ضمن منظومة التطوير بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن العمل مستمر فى تطوير منظومة وحدات الرعاية الأساسية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير استمع خلال الاجتماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين بخصوص نقص بعض الأدوية والمستلزمات، وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار، مستعرضًا فى هذا الصدد الإجراءات والحلول الفورية، التى تعمل عليها الوزارة على أرض الواقع.



وأشار"عبد الغفار" إلى أن الوزير وجه نواب الوزيروقيادات الوزارة، بالتنسيق مع نواب المحافظة، لتذليل العقبات والتحديات، التى تواجه تطوير المنظومة الصحية.

من جانبه، رحب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالدكتور خالد عبد الغفار نائب مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لما يبذلونه من جهود مخلصة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى، والتى أثمرت نتائج كثيرة وملموسة فى مختلف القطاعات، خاصة فى قطاع الصحة الذى يمثل فى مقدمة القطاعات الخدمية الحيوية التى تهم المواطن، مؤكدا على استمرار العمل وبذل الغالى والنفيس من أجل الدفع بجهود الدولة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد.

وأكد محافظ بنى سويف، أن الشعار والهدف السائد بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، هو التكامل والتعاون، مشيرا إلى أهمية الزيارات الميدانية التى يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وقطاع المتابعة بالوزارة، بجانب حرص الوزير على عقد هذا اللقاء مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حيث يأتى ذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الأجهزة المعنية بالمحافظة، تواصل جهودها فى مجال دعم ومتابعة كافة المستشفيات، من حيث الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، بجانب المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع.