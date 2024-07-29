شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: ما يتردد حول تغيير نتائج الثانوية مقابل مبالغ مالية غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم. مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجابونى سبل تعزيز التعاون بين البلدين وزير الإنتاج الحربى يبحث مع حزب حماة الوطن أوجه التعاون المشترك وزير الأوقاف: ندعو لإنهاء العدوان على غزة.. وندين الإساءة للسيد المسيح فى الأولمبياد وزارة التعليم: ما يتردد حول تغيير نتائج الثانوية مقابل مبالغ مالية غير صحيح وزير التعليم العالى يبحث مع نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصينى التعاون البيئة: برنامج التحكم الصناعى قدم تمويلات لقطاع الصناعة بـ300 مليون يورو وزير الصحة: اتخاذ 241 إجراءً بأولى مراحل المرور الميدانى على المنشآت الطبية وزير العمل: القيادة السياسية حريصة على دوران عجلة الإنتاج والأمان الوظيفى وزير الإسكان يتابع موقف أعمال تشغيل وصيانة المشروعات التنموية بالمدن الجديدة وزير الصحة يتفقد مستشفيات ناصر والأمراض الصدرية والتأمين الصحى ببنى سويف

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