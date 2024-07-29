شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لذوى الإعاقة يستقبل وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمقر المجلس صباح اليوم وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر

تناول اللقاء بين الجانبين بحث سبل التعاون فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين المسجلين داخل جمهورية مصر العربية، والاستفادة من خبرات المجلس الفنية فيما يخص آليات وسلوكيات التعامل معهم من ناحية، وآليات تعرفهم على الخدمات المقدمة من الدولة المصرية لهم من ناحية أخرى.

وتطرق اللقاء إلى تعرف المجلس على كيفية تسجيل اللاجئين بالمفوضية؟ وما هي الخدمات التي تقدمها المفوضية لطالبي اللجوء والنازحين؟ و كيفية الحصول على تصريح إقامة بمصر؟ والمساعدات المالية المقدمة لهم وبالأخص الموجهة لذوي الإعاقة منهم.

شارك في اللقاء بالحضور من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني بالمجلس، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي بالمجلس، وفريق المكتب الفني، وفريق التعاون الدولي.

جدير بالذكر أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، ويذكر أيضاً أن مكتب المفوضية في مصر بدأ عمله عام 1945 بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية لنقدم خدمات متنوعة لطالبي اللجوء منها التسجيل وتحديد وضع اللاجئ والحماية والإعاشة والخدمات الصحية والتعليمية وحماية الأطفال ونقدم دعما ماليا للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز قدرات المجتمعات المستضيفة للاجئين لاستيعاب اللاجئين وطالبي اللجوء.