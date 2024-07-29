شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يرد على ادعاءات إيلون ماسك حول بناء الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، على ادعاءات الملياردير الشهير إيلون ماسك التي زعمت أن الكائنات الفضائية هي التي قامت ببناء الأهرامات.

وأوضح "حواس" أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة علمية وأن مصر تمتلك العديد من الاكتشافات الأثرية التي تدحض هذه المزاعم بالكامل، وتثبت أن المصريين القدماء هم الذين بنوا الأهرامات، وليس الكائنات الفضائية.

وأشار إلى أنه تم العثور على بردية وادي الجرف بسيناء، التي تقدم تفاصيل هامة حول بناء هرم خوفو، وتشرح كيفية نقل الأحجار عبر نهر النيل باستخدام المراكب، وتوضح وجود قنوات كبرى تربط النهر بموانئ كبيرة في منطقة الأهرامات، بالإضافة الي اكتشاف مقابر العمال بناة الهرم.



وأكد حواس أن الاكتشافات الأثرية في مصر لا تتوقف، وأن كل يوم يحمل في طياته إمكانية اكتشاف جديد يعمق فهمنا لتاريخ بناء الأهرامات، وهذه الاكتشافات توفر دليلا واضحا على القدرات الهندسية المذهلة للمصريين القدماء، والذين تمكنوا من تصميم وتنفيذ مشروعات ضخمة تظل قائمة حتى يومنا هذا.