سهرة حمراء انتهت بفضيحة.. تفاصيل اتهام 3 فتيات ليل بسرقة خليجي بالشيخ زايد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في اتهام 3 فتيات ليل بسرقة عجوز خليجي بعد الاتفاق معه على قضاء سهرة حمراء وتخديره.

واستمعت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر لأقوال المجني عليه الذي قال إنه حضر إلى مصر في رحلة علاج، وتعرّف على الفتاة بالصدفة وكان يستقبلها في منزله حتى يعطف عليها بسبب ظروف حملها بدون زواج وأنها استغلت الموقف وخدرته بالتعاون مع أخرتين وسرقن متعلقاته وأموال قدرها 50 ألف جنيه.

واعترفت إحدى المتهمات قائلة إنها تعمل قوادة، واتفقت مع الضحية على ترتيب سهرة حمراء بطلب منه، واستغللن وجوده بمفرده، فاشترت إحداهن أقراص مخدرة وعقب ذهابهن إليه وضعت قرص مخدر في عصير برتقال وفور غيابه عن الوعي استولين على متعلقاته "هواتف محمولة وتابلت وآي باد ومبلغ مالي" .

وأرشدت المتهمات عن المسروقات، وقررت النيابة حجز المتهمات الثلاث وعرضهن باكر رفقة التحريات.