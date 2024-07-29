شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخشت يتلقى تقريرا حول ترتيب وتصدر مجلات جامعة القاهرة دوليا خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور سيد كاسب مدير وحدة التصنيفات الدولية حول تطور أداء مجلات جامعة القاهرة خلال 7 سنوات، والتي نجحت خلالها الجامعة في أن تتحول المجلات العلمية للكليات إلى مجلات علمية دوليًا ذات معامل تأثير عالمي ووصول نسبة قبول الأبحاث بها لأقل من 7% فقط بسبب المعايير الصارمة والتي من شأنها ارتفاع معدل الاستشهادات الدولية بالبحوث العلمية المنشورة بها.

واستعرض التقرير، التقدم الكبير الذي حققته المجلات العلمية الصادرة عن جامعة القاهرة خلال 7 سنوات على المستوى العالمي من حيث معامل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الخامس والسير نحو العالمية، بما يساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين، ورفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، حيث تصدر الجامعة 150 مجلة علمية ما بين ورقية وأخرى منشورة على مواقع إلكترونية، مقسمة بين 100 مجلة باللغة الإنجليزية و50 باللغة العربية، وتم اختيار 55 مجلة منها داخل منصة بنك المعرفة المصري، مثل مجلة هرمس للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أن الدكتور الخشت قام بإطلاق أكبر مشروع في تاريخ الجامعة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في التخصصات البينية والمتكاملة، ووصل عدد المشروعات البحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية في عام 2024 التي نجحت في الحصول على تمويل إلى 30 مشروعًا.

كما تم إصدار أول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إميرالد وتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات «Cabells» الدولية وينشر فيها باحثون من جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا.

كما تصدرت مجلة جامعة البحوث المُتقدمة JAR الدوريات المصرية والأفريقية في تصنيف كلاريفيت العالمي للدوريات العلمية لعام 2023، ووصولها إلى المركز 12 عالميًا وفق المؤشر الأمريكي Clarivate بمعامل تأثير بلغ 11.4، والسادس عالميا حسب سكوبس، في تقدم غير مسبوق لم تصل إليه مجلات عالمية كبرى، والمركز الأول في الشرق الأوسط، بل ساهمت في إضافة مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعة، إذحققت 54 ألف دولار في 2022 و84 ألف دولار في 2023، مما يعد إنجازًا كبيرا للجامعة على المستوى العلمي والبحثي والاقتصادي، وذلك بالعملاتالأجنبية.

كما حصلت المجلة الدولية للعلوم البيطرية على المركز الرابع عالميًا وفقا لقاعدة سكوبس الدولية متصدرة أفريقيا والشرق الأوسط، والمركز الخامس عشر عالميًا في ترتيب المجلات والدوريات العلمية في مجال الطب البيطري في التصنيف الحالي لقاعدة البيانات الدولية كلاريفيت بمعامل تأثير 2.8 درجة، ومتصدرة أفريقيا والشرق الأوسط، وبلغت نسبة رفض الأبحاث 87%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر، وعدد الاستشهادات العالمية ارتفعت عن العام السابق بزيادة قدرها 30% وفقا لقاعدة بيانات سكوبس، وزيادة عددالأبحاث المرسلة للمجلة من 82 بحث في عام 2021 إلى 103 بحث في عام2022.

وأشار التقرير إلى أن مجلة جامعة القاهرة للأورام حصلت على أول معامل تأثیر دولي لها بلغ 2.1 من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة لتصبحمع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم.

كما حصلت مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية على معامل التأثير الدولي منكلاريفت أنالتكس العالمية قدره 1.7، ونوه التقرير إلى أن المجلة العلمية لكلية الآثار في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى2023، تم إتاحتها لأول مرة مجانًا على موقع المجلة على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف فتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانًا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.

كما وصل ترتيب مجلة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي "المجلة المصرية للمعلوماتية" وفقا لمعامل تأثير المجلة JIF إلى مستوى مجلات الربع الأول Q1 في تخصصي الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات بمعامل تأثير قدره 5 وقد بلغ ترتيب المجلة في تخصص الذكاء الاصطناعي ٤٥ من ١٩٧ وفي تخصص نظم المعلومات ٤٥ من ٢٤٩ وذلك في تقرير clarivate الصادر مؤخرًا.



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