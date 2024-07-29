شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون الأسبوع المقبل، مضيفة أن هذا الأسبوع سيتم العمل على الانتهاء من النتيجة وتجهيزها وترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، قائلة: من الصعب إعلانها هذا الأسبوع.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بأعمال تطوير مطار برج العرب والترويج لمطار العلمين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بـ مدينة العلمين الجديدة، الطيّار سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن ما يتردد حول تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول مقابل مبالغ مالية غير صحيح، مشددة على أن نتائج الطلاب مؤمنة وهناك سرية كبيرة على أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتائج داخل الكنترول ويجب على الطلاب عدم الانسياق خلف هذه الأمور حرصاً على عدم ابتزازهم مادياً من جانب بعض الأشخاص. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الطيّار سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة. كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون الأسبوع المقبل، مضيفة أن هذا الأسبوع سيتم العمل على الانتهاء من النتيجة وتجهيزها وترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، قائلة: من الصعب إعلانها هذا الأسبوع. مصادر بالتعليم: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل وزير الطيران: نستهدف وصول الطاقة الاستيعابية للمطارات لـ72.2 مليون راكب سنويا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع "الاقتصاد الرقمي"، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثرة على النمو الاقتصادي، ووضع الاقتصاد الرقمي عالميًا، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، مع استعراض أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليًا وجهود الدولة المصرية لدعمه.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ مصر كانت -ولا زالت- قائدة رائدة على مرِّ العصور، خاصة في عصر الرئيس عبد الفتاح السِّيسي ، الذي بذل -ولا زال- يبذل كلَّ الجهود لدعم المؤسسات الدينية، وفي مقدِّمتها دار الإفتاء المصرية، حيث قدَّم لها كلَّ أنواع الدعم الماديِّ والمعنويِّ الذي ساعدها لتخطو خطوات جادَّة في تجديد الخطاب الإفتائيِّ وجمع المؤسسات والهيئات الإفتائية على كلمة سواء. ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية. كامل الوزير يعلن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة لحوكمة منظومة إصدار تراخيص منشأت الصحة النفسية الخاصة، لتوفير آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة. صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بأنه تم أمس الأحد بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية ضمن برنامج مشروع " مسكن "، والمتقدم به نحو 102 ألف مواطن لحجز 1747 قطعة أرض تم طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي الإسكان (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، والسابق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. غدا.. طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وزير الإسكان: بدء إجراء قرعة تخصيص الأراضى السكنية بالطرح الرابع لبرنامج "مسكن" الصحة: ضوابط لميكنة منشآت علاج الإدمان الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد

وزارة التعليم: ما يتردد حول تغيير نتائج الثانوية مقابل مبالغ مالية غير صحيحمعلومات الوزراء: حلقة وصل دولية وتشرف على 90% من حركة البيانات بكابلات بحريةمفتي الجمهورية: الرئيس السيسى يبذل كل الجهود لدعم المؤسسات الدينية