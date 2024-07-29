شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على حى النصر بغزة ومنطقة ميراج في رفح والان مع تفاصيل الخبر

استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي النصر في مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة مواطنين استُشهدوا وأصيب عدد آخر، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال، شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة ميراج شمال رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.