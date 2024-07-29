شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه لطهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة توجه اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد "مسعود بزشكيان"

ومن المنتظر أن تنعقد مراسم التنصيب في مقر البرلمان الإيراني يوم 30 يوليو الجاري.